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Oğuzhan Uğur’a gelen ses kaydı tüyleri diken diken etti

Bir depremzedenin sosyal medya üzerinden Babala Tv kurucusu Oğuzhan Uğur'a gönderdiği ses kaydı Türkiye'nin gündemine oturdu.

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