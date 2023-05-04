Anasayfa Video Galeriler Gündem Oğuzhan Uğur’a gelen ses kaydı tüyleri diken diken etti Oğuzhan Uğur’a gelen ses kaydı tüyleri diken diken etti 04 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 10:35 Bir depremzedenin sosyal medya üzerinden Babala Tv kurucusu Oğuzhan Uğur'a gönderdiği ses kaydı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6453603d904eda16f1484823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü fenomen İstanbul sokaklarını karıştırdı Uğur Dündar'dan Muharrem İnce'ye canlı yayında zor soru Mayıs ayında kar sürprizi... Her yer bembeyaz oldu! Kılıçdaroğlu yeni seçim şarkısını paylaştı Özgür Özel'den rest: ''AKP Öcalan'ı defalarca serbest bırakmak istedi'' Kılıçdaroğlu reklamı yine 12'den vurdu PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı Mansur Yavaş'tan Alpay Özalan'a: ''Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var''