Anasayfa Video Galeriler Gündem Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 13:56 Youtuber Oğuzhan Uğur, "Alkışlayın lan!" diyerek Twitter'dan dikkat çeken bir video paylaşım yaptı. Video bir anda paylaşım rekoru kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f01451c30ec861bc319ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin'' Bir babanın en acı anı: Çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıdı 15 Temmuz gecesine dair ilk kez ortaya çıkan görüntüler Saadet Partisi kovboy filmi paylaşımıyla olay oldu Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar İşte Rize'de selin geldiği o anlar...