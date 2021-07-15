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Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video

Youtuber Oğuzhan Uğur, "Alkışlayın lan!" diyerek Twitter'dan dikkat çeken bir video paylaşım yaptı. Video bir anda paylaşım rekoru kırdı.

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