Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video

Youtuber Oğuzhan Uğur, "Alkışlayın lan!" diyerek Twitter'dan dikkat çeken bir video paylaşım yaptı. Video bir anda paylaşım rekoru kırdı.

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