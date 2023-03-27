Anasayfa Video Galeriler Gündem Oh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi Oh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:20 Güncelleme: 27 Mart 2023 Pazartesi 00:20 İran'da baskıcı rejimin kadınlara yönelik çağ dışı uygulamaları sürerken, metroda başörtüsü takmayan kadınları kontrol eden bir ahlak polisi başı açık kadına müdahale etmek isteyince İranlı kadınlar tarafından tekme tokat metrodan dışarı atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420b7156050b5004a3a0623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik! Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu