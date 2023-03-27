Oh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi

İran'da baskıcı rejimin kadınlara yönelik çağ dışı uygulamaları sürerken, metroda başörtüsü takmayan kadınları kontrol eden bir ahlak polisi başı açık kadına müdahale etmek isteyince İranlı kadınlar tarafından tekme tokat metrodan dışarı atıldı.

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