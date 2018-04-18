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  3. 18 Nisan 2018 18:35

OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis’te kabul edildi. OHal’in uzatılması ile ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bununla birlikte OHAL 7.defa uzatılmış oldu. (İHA)

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