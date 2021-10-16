Anasayfa Video Galeriler Gündem Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...'' Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...'' 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 15:51 Okan Bayülgen, dün akşam Haber Global'de yayımlanan programında tartışılacak çıkışta bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616acabd53acf53374312473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bürokratlara rest: ''Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız'' Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım'' Zamma 1 kala benzin istasyonlarında korkutan görüntü Vücudundaki sırrı keşfettiğinden beri gece gündüz tarlaları dolaşıyor Oğuzhan Uğur'un Bakan'ın sözlerine sert yanıt Yolcu olarak bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapmış Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi? İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı ''Cono Aşireti''ne şafak baskını