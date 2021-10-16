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  4. Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...''

Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...''

Okan Bayülgen, dün akşam Haber Global'de yayımlanan programında tartışılacak çıkışta bulundu.

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