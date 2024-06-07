Okan Buruk'tan boş sözleşmeye 2 yıllık imza

Galatasaray'ı bu yıl Süper Lig Şampiyonluğu'na taşıyan Okan Buruk, kendisini 2 yıl daha Galatasaray teknik direktörü yapan imzayı bugün attı. Galatasaray Başkanı Özbek, Okan Buruk'un boş sözleşmeye imzasını attığını açıkladı.

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