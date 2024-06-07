Anasayfa Video Galeriler Gündem Okan Buruk'tan boş sözleşmeye 2 yıllık imza Okan Buruk'tan boş sözleşmeye 2 yıllık imza 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:20 Galatasaray'ı bu yıl Süper Lig Şampiyonluğu'na taşıyan Okan Buruk, kendisini 2 yıl daha Galatasaray teknik direktörü yapan imzayı bugün attı. Galatasaray Başkanı Özbek, Okan Buruk'un boş sözleşmeye imzasını attığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662def8554d5bd870074963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların yeni tuzağı da ünlü isimler oldu Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Abdullah Çatlı'nın adı meydana verildi Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar Kız meleselesi kanlı bitti: Keserle, tornavidayla birbirlerine girdiler, yaralılar var Marmaris'te orman yangını: Cennet 1,5 saatte cehenneme döndü İstanbul'da binadan kopan parçalar araçların üzerine düştü Murat Boz'un yeni imajı sevildi, erotik dansı tepki çekti