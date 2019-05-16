  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2019 15:15

Okmeydanı’nda hava destekli terör operasyonu düzenlendi

Polis ekipleri, Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezine hava destekli terör operasyonu düzenledi. Merkezde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İstanbul polisi Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezine operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Merkezde arama yapan polis ekipleri bazı eşyalara...

Video Galeri
Konut satışları Nisan’da yüzde 18,1 geriledi
Konut satışları Nisan’da yüzde 18,1 geriledi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mabeyn Köşkü’ne geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mabeyn Köşkü’ne geldi
Video Galeri
3 kişinin yolun ortasındaki tehlikeli oyunu kamerada
3 kişinin yolun ortasındaki tehlikeli oyunu kamerada
Video Galeri
Sabah yazarından canlı yayında ''Sayın Öcalan'' çıkışı
Sabah yazarından canlı yayında ''Sayın Öcalan'' çıkışı
Video Galeri
Nepalli dağcı yine Everest’in zirvesinde
Nepalli dağcı yine Everest’in zirvesinde
Video Galeri
İcra müdüründen kadına dayak ! O anlar kamerada
İcra müdüründen kadına dayak ! O anlar kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM