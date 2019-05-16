Okmeydanı’nda hava destekli terör operasyonu düzenlendi
16 Mayıs 2019 15:15
Okmeydanı’nda hava destekli terör operasyonu düzenlendi
Polis ekipleri, Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezine hava destekli terör operasyonu düzenledi. Merkezde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İstanbul polisi Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezine operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Merkezde arama yapan polis ekipleri bazı eşyalara...