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  3. 26 Eylül 2018 13:55

Okmeydanı’nda metrobüsler çarpıştı

Okmeydanı’nda metrobüsler çarpıştı. Kazada bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolculara müdahale etti. (İHA)

Bilgin Pro
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