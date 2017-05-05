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  3. 05 Mayıs 2017 00:20

Okmeydanında trafik kazası: 2 yaralı

Okmeydanı D-100 karayolunda bariyerlere çarparak devrilen kamyonete bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kılıçdaroğlu: “Anayasal değişikliğe meşruiyet kazandırmayacak...
Kılıçdaroğlu: “Anayasal değişikliğe meşruiyet kazandırmayacak...
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Ölüm peşini bırakmadı
Ölüm peşini bırakmadı
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Dersim olaylarının 80. yılında “Dersim Harekatı” paneli
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın telefonu yetti
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Mehmetçik dağları teröristlere dar etti
Mehmetçik dağları teröristlere dar etti
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Yangından imece usulü malzeme kurtarma
Yangından imece usulü malzeme kurtarma