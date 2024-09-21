Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 08:55 Güncelleme: 21 Eylül 2024 Cumartesi 08:55 Şanlıurfa'da bir ilkokulun bahçesinde iki kişinin tabancayla rastgele havaya ateş açmaları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ee5fe3601307cee0066b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Bahar Candan da tahliye edildi Duruşmada gülücükler dağıtan Bahar Candan cezaevinden de gülücüklerle çıktı Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı Doktordan, doktora şiddet: Raporu vermedi diye darp etti