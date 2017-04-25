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  3. 25 Nisan 2017 20:20

Okul bahçesinde şoke eden ölüm

HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 16 yaşındaki Mehmet Hacıömeroğlu'nun kullandığı traktör devrildi. Kazada, Hacıömeroğlu ve 15 yaşındaki Yasin Ünal öldü, 2 kişi de yaralandı.

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