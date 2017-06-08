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  3. 08 Haziran 2017 11:15

Okul bahçesinde zehirli yılan alarmı

Bursa'nın İznik ilçesinde Meslek Yüksek Okulu bahçesinde zehirli yılan alarmı yaşandı.

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Yakalanan teröristin kan donduran itirafları
Yakalanan teröristin kan donduran itirafları
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Bujiyle otomobilin camını kırıp 40 bin lira çaldı
Bujiyle otomobilin camını kırıp 40 bin lira çaldı
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Çok yaşa Hatice öğretmen!
Çok yaşa Hatice öğretmen!
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Beykoz'da 7’den 70’e iftar sofrası
Beykoz'da 7’den 70’e iftar sofrası
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130 derece sıcağın başında oruç tutuyorlar
130 derece sıcağın başında oruç tutuyorlar
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Didimde trafik kazası: 3 ölü
Didimde trafik kazası: 3 ölü