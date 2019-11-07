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  3. 07 Kasım 2019 19:50

Okul bahçesindeki dehşet anı kamerada

Avcılar'da ilkokul bahçesinde 8 yaşındaki öğrenciye servis aracı çarpmıştı. 2. sınıf öğrencisi kaza sonrası ağır yaralanıp hayatını kaybetmişti. Kaza anı kameralarla böyle görüntülendi.

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