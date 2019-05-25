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  3. 25 Mayıs 2019 14:42

Okul müdüründen öğrenciye feci dayak !

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir okulda, okul müdürünün herkesin içinde bir öğrenciye şiddet uygulamasının görüntüleri olay yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı, şiddet uygulayan kişinin yöneticilik görevini aldı.

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