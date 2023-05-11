Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı! Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı! 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 12:35 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz.'' açıklamasını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645cb6da4b905648947c0123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu Seçim afişleri indirilen Gökhan Zan rest çekti Togg kapılarını basın mensuplarına açtı Bu dekolteyi zaten Şevval Şahin'den başkası taşıyamazdı! Yurt dışı oyları Ankara'ya ulaştı Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken video Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor Cübbeli Ahmet'ten 14 Mayıs propagandasına dahil oldu