Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz.'' açıklamasını yaptı.

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