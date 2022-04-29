Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı

Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi''

Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti'de ''Gül'' rahatsızlığı: ''Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun''

Suriyeli, Afgan, Pakistanlı derken bir Honduraslılar eksikti o da geldi tam oldu!