Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 12:10 Denizli’de okul çıkışında aralarında husumet bulunan 2 çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, ardı ardına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626bab8a467628700a5981a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cami avlusunda şoke eden olay! Cenazeyi bırakıp kavga ettiler İstanbul'da ''yüzsüz'' hırsız kamerada, duvarı deldi, selam verip gitti Muş'ta Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı Dairesini satılığa çıkaran ev sahibi, ev turunu ücretli yaptı Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra yeni şarkı sürprizi Kafese kapatıp aç bıraktılar! Hayvanat bahçesinde infial yaratan görüntüler Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler İnfial yaratan bu video apar topar sildiler!