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  4. Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı

Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı

Denizli’de okul çıkışında aralarında husumet bulunan 2 çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, ardı ardına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı.

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