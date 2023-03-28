Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada 28 Mart 2023 Salı Saat: 10:40 İstanbul Küçükçekmece'de bir okul servisinin şoförünün, öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642299fbba9d3f7531042a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm İstanbul'da beklenen yağış başladı TEM'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!'' Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı Kızılcık Şerbeti bu sefer de ateşli öpüşme sahnesiyle gündemde Fiyatını gören ''altın ya da dolar alacağıma onu alsaydım'' diyor