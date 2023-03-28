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Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir okul servisinin şoförünün, öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

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