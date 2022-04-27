Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 15:35 ABD’nin New Mexico eyaletinde sokakta yarış yapan araçlardan birinin okul otobüsüne çarpması sonucu 7 öğrenci hastanelik oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62693894d2d79144d24a31c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi Sitede ortalık karıştı; silahlar çekildi! Ankara'da çıplak vatandaş şaşkınlığı