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Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular

ABD’nin New Mexico eyaletinde sokakta yarış yapan araçlardan birinin okul otobüsüne çarpması sonucu 7 öğrenci hastanelik oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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