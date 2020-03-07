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  3. 07 Mart 2020 23:40

Okul tuvaletine tecavüz dehşeti! Her şeyi kameraya kaydetmiş

KKTC'de, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeninin 17 yaşındaki öğrencisine okulun tuvaletinde cinsel istismarda bulunup, kameraya kaydettiği iddia edildi.

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