  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Temmuz 2017 11:15

Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı

Bursa'da bir ortaokuldan hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
Video Galeri
Giresunda trafik kazası: 38 yaralı
Giresunda trafik kazası: 38 yaralı
Video Galeri
Erdoğan, Ömer Halisdemirin eşi ve kızıyla buluştu
Erdoğan, Ömer Halisdemirin eşi ve kızıyla buluştu
Video Galeri
15 Temmuzun yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanına akın etti
15 Temmuzun yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanına akın etti
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Video Galeri
TBMMde drone düştü, yaralılar var
TBMMde drone düştü, yaralılar var