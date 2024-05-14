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  4. Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı

Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı

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Elazığ'da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakla yaraladı.

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