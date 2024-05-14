Anasayfa Video Galeriler Gündem Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 13:41 Güncelleme: 14 Mayıs 2024 Salı 13:41 Elazığ'da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakla yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66433fd0cbbe430326023ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Bahçeli'den Emniyet'teki görevden almalarla ilgili sert sözler: ''Sabrımızı taşırmasınlar'' EYT'den emekli oldu; 9 ay sonra iptal edildi İşin sırrı klasik müzikteymiş... Bu yöntemle yumurta verimini 4'e katladı Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti Tam 32 yıldır kayıp kızını arıyor Osmanlı yadigarı zamana yenik düştü