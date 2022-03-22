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Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada

Diyarbakır'da çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga, kameraya yansıdı.

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