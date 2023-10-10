Anasayfa Video Galeriler Gündem Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar 10 Ekim 2023 Salı Saat: 14:30 İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilen öğrencinin velisi ve yakınları, okula gelerek öğretmenlere saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652535e347efef53f4440583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı CİMER'e 4 TL'lik şikayet! Ceza kesildi Motosikleti sürerken gidonundan yılan çıktı Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası İsrail Gazze'yi vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale