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  4. Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar

Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilen öğrencinin velisi ve yakınları, okula gelerek öğretmenlere saldırdı.

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