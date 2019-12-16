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  3. 16 Aralık 2019 13:30

Okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortakulu’nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiye yangını söndürmek için olay yerine geldi.

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