Anasayfa Video Galeriler Gündem Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 12:50 Kağıthane’de bir şahıs okuldan çıkan öğrencilere ve araçların önüne torpil atarak vatandaşları korkuttu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615436f8baa61819990d0087" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Suriye meselesinin tek çözümü Esad ile görüşmektir'' Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ? İstanbul'da akılalmaz taciz! Sosyal medyada başladı, sabaha kadar zili susmadı AK Partili isim Erdoğan'a destek vermek isterken, ters köşe oldu Kendi kendini arayan vatandaş o anları böyle anlattı Yağan yağmur tuzu biberi oldu... İstanbul'da trafik felç! AKM'nin isim tabelası asıldı Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı Okan Bayülgen şimdi de ''ınfluencer''lara savaş açtı: ''Hepsi çöp, zavallılar!''