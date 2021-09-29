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Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı

Kağıthane’de bir şahıs okuldan çıkan öğrencilere ve araçların önüne torpil atarak vatandaşları korkuttu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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