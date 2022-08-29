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Okullar açılıyor, harcamalara dikkat

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Okullar açılıyor, harcamalara dikkat

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