Anasayfa Video Galeriler Gündem Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 16:55 Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630cc54764e6fd7132496cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası Gülşen cezaevinden tahliye edildi e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza Türkiye'den Pakistan'a yardım İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı Adana'da film gibi kovalamaca