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  3. 06 Aralık 2019 21:50

Okulun içinde silahla dehşet saçtı !

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir lisede arkadaşlarıyla kavga eden kişi ertesi gün okula silah getirerek dehşet saçtı. Silahlı kişi mobil okul timleri tarafından yakalandı.

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