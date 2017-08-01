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  3. 01 Ağustos 2017 16:15

Okulun sıraları pencereden atıldı, vatandaş tepki gösterdi

Mersin'de başka bir binaya taşındığı için boşaltılan okulun penceresinden atılan sıraların görüntüsü sosyal medyaya yansıyınca vatandaşların tepkisine neden oldu.

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