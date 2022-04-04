Anasayfa Video Galeriler Gündem Okurken kanınız donacak! 64 yaşındaki kadın oğlu tarafından yakılmak istendi Okurken kanınız donacak! 64 yaşındaki kadın oğlu tarafından yakılmak istendi 04 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 18:35 İstanbul Sultangazi'de kan donduran bir olay yaşandı. 64 yaşındaki kadın, oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak İstendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624b103709fbb66f05483ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününde gerginlik Nihat Hatipoğlu'ndan canlı yayında ''beddua'' eden anneye çağrı Ukrayna'da Rus bombalarının altında ''evet'' dediler Emekli öğretmen ağladı, Türkiye ağladı... Canlı yayında skandal ''iftarlık'' önerisi: ''Özlemişse hanımıyla açabilir'' İhracatta tarihi rekor Savcıyı döven şüpheli için istenen ceza belli oldu Mart'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması