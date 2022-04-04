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  4. Okurken kanınız donacak! 64 yaşındaki kadın oğlu tarafından yakılmak istendi

Okurken kanınız donacak! 64 yaşındaki kadın oğlu tarafından yakılmak istendi

İstanbul Sultangazi'de kan donduran bir olay yaşandı. 64 yaşındaki kadın, oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak İstendi.

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