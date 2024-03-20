Anasayfa Video Galeriler Gündem Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 13:50 Japonya'da sular altında kalan volkan yeniden aktif hale gelerek yüzeye duman püskürtmeye başladı. Yetkililer, bu durumun deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fabf8b737e66c6e80862b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın! Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar