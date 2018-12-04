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KILIÇDAROĞLU CHP GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR - CANLI
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  3. 04 Aralık 2018 12:58

Olacağı buydu ! Şimdi de göbek dansını yabancılara kaptırdık

Türkiye, lokum, kokoreç derken şimdi de göbek dansını yabancılara kaptırdı. Sosyal medyada bir anda yayılan bu görüntüleri izleyenler "milli dansımız da gayri milli oldu" yorumunu yaptılar.

Bilgin Pro
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