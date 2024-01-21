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  4. Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu

Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu

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Tüm Türkiye deprem korkusuyla yatıp deprem korkusuyla kalkarken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday dikkat çeken bir açıklama yaparak "deprem açısından şanslı ilçelerimizden bir tanesi" dediği ilçeyi açıkladı.

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