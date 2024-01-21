Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu

Tüm Türkiye deprem korkusuyla yatıp deprem korkusuyla kalkarken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday dikkat çeken bir açıklama yaparak "deprem açısından şanslı ilçelerimizden bir tanesi" dediği ilçeyi açıkladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ad571a8d6d86eb500a6483" allowfullscreen></iframe>