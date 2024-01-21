Anasayfa Video Galeriler Gündem Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu 21 Ocak 2024 Pazar Saat: 20:40 Güncelleme: 21 Ocak 2024 Pazar 20:40 Tüm Türkiye deprem korkusuyla yatıp deprem korkusuyla kalkarken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday dikkat çeken bir açıklama yaparak "deprem açısından şanslı ilçelerimizden bir tanesi" dediği ilçeyi açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ad571a8d6d86eb500a6483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... İstanbul Boğazı'nda arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı Minik kalbini söküp tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı yayınlandı Fabrikada büyük patlama! Yaralılar var Türk - Yunan savaşı televizyonda başlıyor.. Kadın ve çocuk katili Türk askeri iftirası... Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım!