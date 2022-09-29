  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!

Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı
Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar
Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi
Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası
Tivorlu İsmail'in eli sopalı eğlencesi olay oldu
Türkiye'ye Rus akınının faturası bu oldu: ''Kiralık ev kalmadı!''
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni ekonomi torba yasası için geri sayım başladı
Kasırganın merkezinde şoke eden anlar! Muhabir kabusu yaşadı
Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada