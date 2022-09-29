Anasayfa Video Galeriler Gündem Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar! Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar! 29 Eylül 2022 Perşembe Saat: 22:00 İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in paylaştığı video sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6335eb4d8cd06d32a6781033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası Tivorlu İsmail'in eli sopalı eğlencesi olay oldu Türkiye'ye Rus akınının faturası bu oldu: ''Kiralık ev kalmadı!'' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni ekonomi torba yasası için geri sayım başladı Kasırganın merkezinde şoke eden anlar! Muhabir kabusu yaşadı Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada