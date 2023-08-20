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Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce...

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Isparta’da Eğirdir Gölü'nde boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk bulunup ailesinin yanına götürüldüğünde oğlunun öldüğünü sanan acılı babanın yaşadığı büyük mutluluk kameralara böyle yansıdı.

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