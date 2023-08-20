Anasayfa Video Galeriler Gündem Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... 20 Ağustos 2023 Pazar Saat: 23:07 Güncelleme: 20 Ağustos 2023 Pazar 23:07 Isparta’da Eğirdir Gölü'nde boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk bulunup ailesinin yanına götürüldüğünde oğlunun öldüğünü sanan acılı babanın yaşadığı büyük mutluluk kameralara böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e2729886c9982a9950d523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti İstanbul'da vale cinayeti kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı 4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı