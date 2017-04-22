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  3. 22 Nisan 2017 10:20

Öldü sandılar, 10 dakika sonra kendine geldi

Bursa’da bir taksi sürücüsü hareket halindeyken direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan taksi karşı şeride geçip kaldırıma çıktı. Öldü zannedilen taksi sürücüsü 10 dakika sonra kendine gelirken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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