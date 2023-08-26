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  4. Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor

Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor

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İstanbul Beyoğlu'nda 19 yaşındaki genç, yediği tokat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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