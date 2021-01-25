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  3. 25 Ocak 2021 17:50

Öldürücü soğukta ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu

Video Galeri
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
Video Galeri
Türk gemisine korsan baskını kamerada
Türk gemisine korsan baskını kamerada
Video Galeri
Otobüsten fırlayan tekerlek ortalığı savaş alanına çevirdi
Otobüsten fırlayan tekerlek ortalığı savaş alanına çevirdi
Video Galeri
Polisten iş makinesiyle baskın!
Polisten iş makinesiyle baskın!
Video Galeri
MSB'den dikkat çeken Doğu Akdeniz paylaşımı
MSB'den dikkat çeken Doğu Akdeniz paylaşımı
Video Galeri
Kaçırılan 15 denizciyle ilgili Çavuşoğlu’ndan açıklama
Kaçırılan 15 denizciyle ilgili Çavuşoğlu’ndan açıklama
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