Öldürülen mizah dergisi sahibi son yolcuğuna uğurlandı
04 Eylül 2018 18:10
Öldürülen mizah dergisi sahibi son yolcuğuna uğurlandı
İstanbul Beyoğlu’nda kavgada öldürülen mizah dergisi sahibi ve senarist Çağın Türker, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede Türker’in sevenleri gözyaşı döktü. Beyoğlu’nda balık restoranından tartıştığı şahıs tarafından atılan yumrukla hayatını kaybeden Türker için Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Türker’in babası Gürhan Türker, kardeşi Kaan...