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  3. 21 Nisan 2017 00:15

Öldürülen teröristin boynundan haç çıktı

Şırnak’ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olması dikkat çekti.

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