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  4. Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı

Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı

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Irak’ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden dilencinin evinde yapılan aramada, 380 bin dolardan fazla para bulundu.

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