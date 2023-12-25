Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 13:10 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:10 Irak’ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden dilencinin evinde yapılan aramada, 380 bin dolardan fazla para bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6589553014aacd9a6004b7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı