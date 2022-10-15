Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölen madencinin ablası Erdoğan'a böyle feryat etti Ölen madencinin ablası Erdoğan'a böyle feryat etti 15 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 17:40 Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden birinin ablası kendisinin teselli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a feryat etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634ac657c890654c3b7d8f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan açıkladı: Maden faciasında can kaybı yükseldi Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen polis şehit oldu Türk-İş Başkanı Atalay: ''Madencilerin sıkıntılarını Bakan beye iletmiştik'' Bakan Varank'tan cep telefonu çıkışı: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler