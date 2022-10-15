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Ölen madencinin ablası Erdoğan'a böyle feryat etti

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden birinin ablası kendisinin teselli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a feryat etti.

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