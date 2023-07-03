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  4. Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu

Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu

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Karabük'te uzun uzun öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Horozun bayılma anları sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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