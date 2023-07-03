Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:55 Karabük'te uzun uzun öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Horozun bayılma anları sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a29b0a2e1d0c3a3236be33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı Türkiye'nin doğal akvaryumu Gökpınar Gölü'ne ziyaretçi akını Sıfır araç bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu Vay ayı vay! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldular