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  3. 21 Aralık 2020 17:00

Ölmüş kişinin pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı

İran'da vefat etmiş bir kişinin pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen terör örgütü PKK üyesi Rıdvan Bayram (40), İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

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