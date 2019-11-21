  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Kasım 2019 10:10

''Ölü'' yazan duvarın dibinde ölü bulundu

Adana'da, 55 yaşındaki Fahrettin Aydın, sokak ortasında ölü bulundu. Aydın'ın, ''Ölüü'' yazan duvarın dibinde bulunması dikkat çekti.

Video Galeri
Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına tepkisi olay oldu
Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına tepkisi olay oldu
Video Galeri
Cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik'ten açıklama
Cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik'ten açıklama
Video Galeri
Acı olay evden kötü koku yayılınca ortaya çıktı
Acı olay evden kötü koku yayılınca ortaya çıktı
Video Galeri
Korkunç görüntü ! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı
Korkunç görüntü ! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı
Video Galeri
Zeynep Alkan olay olan dans videosunu böyle açıkladı
Zeynep Alkan olay olan dans videosunu böyle açıkladı
Video Galeri
Avcılar'da komşu esnaflar birbirine girdi
Avcılar'da komşu esnaflar birbirine girdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM