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  3. 18 Haziran 2017 17:15

Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı

Antalya’da bir kişi gece geç saatte oturduğu çekyatta sabah ölü bulundu. 45 yaşındaki adamın şeker hastası olduğu ve 3 gün önce Antalya’ya tatile geldiği öğrenildi.

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