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  4. Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı

Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı

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Mersin'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 41 yaşındaki O.T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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