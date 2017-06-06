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  3. 06 Haziran 2017 10:45

Ölüm kovalamacası kamerada!

BURSA’nın Gemlik İlçesi'nde cezaevinden çıktıktan sonra 30 yaşındaki Zeki Çamlı’yı öldürdüğü öne sürülen 35 yaşındaki Sultan Ayvaz'ın yargılanmasına başlandı.

Video Galeri
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
Video Galeri
Taksim Meydanında Bonzai kullanan genç yığılıp kaldı
Taksim Meydanında Bonzai kullanan genç yığılıp kaldı
Video Galeri
Boynuna lastik takılarak işkence edilen köpek kurtarıldı
Boynuna lastik takılarak işkence edilen köpek kurtarıldı
Video Galeri
Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Video Galeri
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada
Video Galeri
Cinayet anı güvenlik kamerasında
Cinayet anı güvenlik kamerasında