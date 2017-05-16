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  3. 16 Mayıs 2017 00:45

Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti

Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti. Üzerine otomobil düşen motosikletli hayatını kaybetti.

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Sultangazide gerginliğe polis müdahalesi
Sultangazide gerginliğe polis müdahalesi
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Sultangazi'de polis müdahalesi
Sultangazi'de polis müdahalesi
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İki aile arasında bıçaklı, sopalı kavga: 5 yaralı
İki aile arasında bıçaklı, sopalı kavga: 5 yaralı
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Muğla'daki o feci kaza kamerada!
Muğla'daki o feci kaza kamerada!
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ATMden para çekmek için yardım isteyen yaşlı kadını dolandırdılar
ATMden para çekmek için yardım isteyen yaşlı kadını dolandırdılar
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Bebeğini poşet içinde sokağa atan anne tutuklandı
Bebeğini poşet içinde sokağa atan anne tutuklandı