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  3. 22 Mayıs 2017 12:45

Ölüm onlarca kişiyi teğet geçti!

Bursa'da frenleri patlayan bir midibüsün Uludağ Yolu'ndan aşağıya inerken onlarca aracı ve insanı teğet geçmesi an be an kameralara yansıdı. Kazayı birkaç kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

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