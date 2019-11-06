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MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: TERÖRİSTLERİN TACİZLERİ SÜRÜYOR
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  3. 06 Kasım 2019 11:55

Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de polisin operasyonuyla yakalanan ''Ölüm Patroniçesi'' lakaplı Saide D.'nin liderliğini yaptığı çeteyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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